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За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию
Ряд моделей смарт-телевизоров, среди которых есть устройства Samsung и LG, а также девайсы Roku и Amazon FireTV, отправляют сервису Netflix и сторонним рекламодателям информацию о местоположении и IP-адрес пользователя, пишет my.ua.
Умные телевизоры передают личные сведения о пользователях другим фирмам. Этот вывод сделали в Принстонском университете, где проходило независимое исследование таких телевизоров. Там выявили, что приложения FireTV и Roku передают конфиденциальные данные о пользователях другим фирмам, в том числе даже Google.
И хотя ранее в Google заявляли, что никаких сведений они не собирают (имеется ввиду незаконная слежка), то сейчас компании выкрутиться не получится, поскольку о сборе сведений пользователям не было известно.
Некоторые модели умных телевизоров, в числе которых LG и Samsung, а также девайсы Amazon FireTV и Roku, передают сервису Netflix и другим рекламодателям сведения о местонахождении и IP-адрес пользователя. Кроме того, эта информация попадает в руки других компаний, занимающихся рекламой.
Телевизор передает сведения сторонним особам о том, когда и сколько времени собственник устройства находится дома.
Впрочем, в Facebook, Google и Netflix факт сбора сведений подтвердили.
<Согласно подсчетам британской компании, в столице Украины 6,2 тысячи камер наблюдения.
Это несколько разнится с данными КГГА.
Те завышают данный показатель до 7 тысяч. По словам чиновников, что такое количество камер помогает бороться с преступностью и заторами на дорогах.
Страшно даже представить ситуацию в Киеве без камер, если верить словам управленцев столицы. Итого в Киеве насчитали 2,1 камеры на тысячу человек.
Это 49 место среди всех городов мира.
Чемпионом стал Чунцин из Китая.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, украинцы, телевизор, слежка
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