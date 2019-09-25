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Зеленский встретился с Лавровым на Генассамблее ООН – детали

25.09.2019 12:18
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Зеленский встретился с Лавровым на Генассамблее ООН – детали

Вчера, 24 сентября, Владимир Зеленский лично встретился в штаб-квартире ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает ряд росСМИ, передает Диалог.UA. Ранее сообщалось, что Зеленский впервые принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН. Так, отмечается, что президент Зеленский провел короткую встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Сообщается, что это были короткие переговоры в рамках приема президента США Дональда Трампа для всех глав делегаций в ООН. Отмечается, что Лавров и Зеленский говорили исключительно на деловые темы.

Они обсудили ряд вопросов относительно российско-украинских отношений. Пока не было официальных комментариев по поводу данной встречи ни со стороны Офиса президента Украины, ни со стороны российского МИДа.

В ходе своего визита на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал российских журналистов, когда те пытались взять у него комментарий. Ранее в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Оба успели перекинуться парой фраз.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ООН, Лавров, Зеленский
 
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