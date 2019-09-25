Последние новости раздела
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел11:15
- «Классическая, но разная»: Народный синоптик рассказал о погоде в октябре и ноябре11:01
- «Будут ходить с представителями «МГБ ДНР»: донецкий блогер рассказал о предстоящей «переписи населения» в ОРДО10:47
- "Звонок": мир, затаив дыхание, следит за продолжением "триллера" с Дональдом Трампом в главной роли 10:30
- Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты10:00
- Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН09:00
- За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию08:47
- Аналитик прогнозирует дальнейшее падение курса доллара в Украине08:30
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%07:42
Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты
25.09.2019 10:00
Синоптик рассказали об особенностях погоды в Украине.
Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первое серьезное похолодание в Украине будет с десятого октября, передает портал Обозреватель.
"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", – сообщил Горбань.
В этом же месяце, по мнению народного синоптика, следует ожидать и первый снег. Первых зимних осадков следует ожидать 12-17 ноября. Однако этот снег пролежит недолго.
"Но он быстро растает. А зима установится 15-17 декабря", – рассказал Леонид Горбань.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, ноябрь
Читайте также:
- ЕС "возвращает Украине долг", причём немедленно! (ВИДЕО)
- Донецкий политолог Владимир Кипень: "Путин хочет, чтобы Донбасс сдался сам"
- Вера Брежнева: "Могу сама себя завести" (ФОТО)
- В Мариуполе семь человек получили обморожение
- Жертвам мороза помогают одеждой и лапшой
- НАТО и Украина: ожидания и реальность
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- «Классическая, но разная»: Народный синоптик рассказал о погоде в октябре и ноябре11:01
- «Будут ходить с представителями «МГБ ДНР»: донецкий блогер рассказал о предстоящей «переписи населения» в ОРДО10:47
- "Звонок": мир, затаив дыхание, следит за продолжением "триллера" с Дональдом Трампом в главной роли 10:30
- Jerry Heil представила новый клип "Вільна каса" (ВИДЕО)10:15
- Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты10:00
- Опубликован первый трейлер триллера о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)09:45
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН09:00
- За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию08:47
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике