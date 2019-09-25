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"Звонок": мир, затаив дыхание, следит за продолжением "триллера" с Дональдом Трампом в главной роли
Американский президент в очередной раз заявил, что у мира будет возможность ознакомиться со стенограммой его разговора с Зеленским.
Он якобы "предвидит", что стенограмма будет опубликована.
О возможном опубликовании стенограммы своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп опять вспомнил на полях Генассамблеи ООН, передает Диалог.UA, ссылаясь на сообщение CNN.
Видно, что эта тема больно задела американского гаранта, и он теперь пытается всячески "отмыться" от выдвигаемых ему обвинений.
Пожалуй, в его публичных высказываниях за последнее время она стала ведущей. "Когда вы увидите звонок, когда вы увидите стенограмму звонка, которую, я думаю, вы увидите, в какой-то момент вы поймете: этот звонок был идеальным.
Он не мог быть лучшим", - заявил Трамп журналистам. Впрочем, как и в других случаях, несмотря на "предвидение", Дональд Трамп не озвучил дату публикации стенограммы его "идеального" звонка.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Дональд Трамп, звонок
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