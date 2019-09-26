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Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация

26.09.2019 17:16
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Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация

В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине.

Об этом сообщил телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на инсайд собственного источника, передает Диалог.UA.

Согласно сообщению, свои силы Ахмеиов и Медведчук объединят под брендом "ОПЗЖ", при этом донецкий олигарх получит 1/3 регионов, где сосредоточены его промышленные предприятия. Новая политическая сила получит мощную информационную поддержку со стороны медиаресурсов Медведчука и Ахметова.

"Ринат Ахметов ведет переговоры с Виктором Медведчуком о создании единой партии к местным выборам.

Уже согласовано, что это будет ОПЗЖ, а Ринат получит 1/3 регионов, где сосредоточены его промышленные предприятия. Депутаты-мажоритарщики войдут во фракцию "ОПЗЖ" в ВР, а медийные ресурсы будут обслуживать необходимую повестку. 

Отдельно обсуждается создание новой фракции в Парламенте под "демократическим" брендом для критики власти", - отмечено в сообщении.

Источник: www.dialog.ua 


 
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