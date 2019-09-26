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Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация
В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине.
Об этом сообщил телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на инсайд собственного источника, передает Диалог.UA.
Согласно сообщению, свои силы Ахмеиов и Медведчук объединят под брендом "ОПЗЖ", при этом донецкий олигарх получит 1/3 регионов, где сосредоточены его промышленные предприятия. Новая политическая сила получит мощную информационную поддержку со стороны медиаресурсов Медведчука и Ахметова.
"Ринат Ахметов ведет переговоры с Виктором Медведчуком о создании единой партии к местным выборам.
Уже согласовано, что это будет ОПЗЖ, а Ринат получит 1/3 регионов, где сосредоточены его промышленные предприятия. Депутаты-мажоритарщики войдут во фракцию "ОПЗЖ" в ВР, а медийные ресурсы будут обслуживать необходимую повестку.
Отдельно обсуждается создание новой фракции в Парламенте под "демократическим" брендом для критики власти", - отмечено в сообщении.
Источник: www.dialog.ua
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