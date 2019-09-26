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Боец ВСУ взял заложницу и устроил бойню: началась операция «Гром»
Боец ВСУ переполошил населенный пункт, взяв в заложники женщину
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Херсонской области.
Сообщается, что ЧП случилось в Каховке.
В частности, военнослужащий по контракту дезертировал из своей бригады, после чего решил взять заложника для своей безопасности.
Из-за действий вооруженного военнослужащего в Каховке была введена операция «Гром», после чего на место происшествия прибыли руководители силовых ведомств Херсонской области и бойцы спецназа «Корд».
«В ходе проведения слаженных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал.По факту угроз работникам правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции
Как пишут региональные СМИ, задержанный военнослужащий ВСУ около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда дезертировал. Соседи бойца, устроившего перестрелку в Каховке, утверждают, что мужчина имел проблемы с алкоголем.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, заложник, Херсонская область, дезертир, ВСУ
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