Больше выходных и меньше налогов. Как будет работать новый Трудовой кодекс

26.09.2019 22:34

В 1971 году был принят Трудовой кодекс, которым мы пользуемся до сих пор. С тех пор, он терял актуальность, и как отмечают работодатели, устарел и многое осложняет.

«Надо делать его более гибким, трансформировать под современные требования. Это позволит работодателю упростить открытие и закрытие рабочего места. Мы продекларировали цель — создание миллиона рабочих мест в течение пяти лет, и нам нужен работодатель, который будет помощником в такой инициативе»,

— отметила представитель фракции Слуга народа Галина Третьякова..

В новом кодексе предполагается увеличение количества выходных и больничных, отмена оплаты НДФЛ для молодых людей, создание более простой процедуры найма/увольнения.

Проект нового кодекса подадут в парламент через 2 месяца.

Таким образом:

• люди в возрасте до 26 лет не будут платить НДФЛ;

• срок отпуска увеличат до 28 рабочих дней;

• будет зафиксировано право на забастовку;

• будут закреплены такие понятие, как буллинг, херассмент и моббинг;

• будет упрощено администрирование и бухгалтерия;

• будут созданы трудовые мировые суды.

Новый кодекс призван снизить отток кадров из страны.

«Условия труда являются на сегодня в Украине уже неконкурентоспособными по сравнению с соседними странами. Нельзя нарушать баланс интересов работника и работодателя, так как это может ускорить крах трудового потенциала Украины. Поэтому без широкого обсуждения, без прогнозирования последствий я бы предостерег вносить такие радикальные изменения»,

— отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.

kr24.com.ua