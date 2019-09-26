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Больше выходных и меньше налогов. Как будет работать новый Трудовой кодекс
В 1971 году был принят Трудовой кодекс, которым мы пользуемся до сих пор. С тех пор, он терял актуальность, и как отмечают работодатели, устарел и многое осложняет.
«Надо делать его более гибким, трансформировать под современные требования. Это позволит работодателю упростить открытие и закрытие рабочего места. Мы продекларировали цель — создание миллиона рабочих мест в течение пяти лет, и нам нужен работодатель, который будет помощником в такой инициативе»,
— отметила представитель фракции Слуга народа Галина Третьякова..
В новом кодексе предполагается увеличение количества выходных и больничных, отмена оплаты НДФЛ для молодых людей, создание более простой процедуры найма/увольнения.
Проект нового кодекса подадут в парламент через 2 месяца.
Таким образом:
• люди в возрасте до 26 лет не будут платить НДФЛ;
• срок отпуска увеличат до 28 рабочих дней;
• будет зафиксировано право на забастовку;
• будут закреплены такие понятие, как буллинг, херассмент и моббинг;
• будет упрощено администрирование и бухгалтерия;
• будут созданы трудовые мировые суды.
Новый кодекс призван снизить отток кадров из страны.
«Условия труда являются на сегодня в Украине уже неконкурентоспособными по сравнению с соседними странами. Нельзя нарушать баланс интересов работника и работодателя, так как это может ускорить крах трудового потенциала Украины. Поэтому без широкого обсуждения, без прогнозирования последствий я бы предостерег вносить такие радикальные изменения»,
— отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Теги: Донбасс, работа, Трудовой кодекс, налоги
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