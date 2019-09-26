Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался

26.09.2019 19:20

Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых кредитов

Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило правительство.

Он заявил, что для удешевления кредитов для бизнеса, а также ипотечных кредитов, в Украине необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.

Также он добавил, что для снижения кредитных ставок необходимы также качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.

«В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования», — отметил глава Нацбанка.

При этом Смолий заверил, что «по стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры».

«Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить – ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне», — сказал глава НБУ.

По его словам, в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил о необходимости снижения ставок по кредитам в Украине. Президент поставил серьезную задачу перед новым Кабмином. По его мнению, ставки по кредитам в украинских банках должны быть существенно снижены.

«Надо создать надлежащие условия, чтобы банки могли снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки. Срок — до 1 октября 2019-го», — заявил Зеленский.

Ответственность за эту инициативу президент возложил на нового премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, главу НБУ Якова Смолия.

В планах нового правительства – снизить стоимость ипотечных кредитов до 12-13% годовых. Сегодня банки предлагают ипотеку от 20%.

Источник: https://popcorn.politeka.net