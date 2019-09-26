- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался19:20
- Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ18:40
- Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум18:20
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения17:30
- Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация17:16
- МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара16:42
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении16:00
Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых кредитов
Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило правительство.
Он заявил, что для удешевления кредитов для бизнеса, а также ипотечных кредитов, в Украине необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.
Также он добавил, что для снижения кредитных ставок необходимы также качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.
«В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования», — отметил глава Нацбанка.
При этом Смолий заверил, что «по стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры».
«Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить – ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне», — сказал глава НБУ.
По его словам, в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил о необходимости снижения ставок по кредитам в Украине. Президент поставил серьезную задачу перед новым Кабмином. По его мнению, ставки по кредитам в украинских банках должны быть существенно снижены.
«Надо создать надлежащие условия, чтобы банки могли снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки. Срок — до 1 октября 2019-го», — заявил Зеленский.
Ответственность за эту инициативу президент возложил на нового премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, главу НБУ Якова Смолия.
В планах нового правительства – снизить стоимость ипотечных кредитов до 12-13% годовых. Сегодня банки предлагают ипотеку от 20%.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, НБУ, кредиты, Зеленский
- Коммерческие банки в Украине будут более жесткими в своей политике. Чего ожидать клиентам?
- РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ
- Курс валют НБУ на 29 сентября: доллар - 21,58 грн, евро - 24,11 грн
- В НБУ озвучили новые правила для валютных обменников
- В Украине дорожают хлеб, масло и говядина, но подешевела гречка
- Мнение: Крым - серая зона без будущего и перспектив
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался19:20
- Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками19:03
- Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ18:40
- Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум18:20
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения17:30
- Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация17:16
- В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах17:00
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- В Донецке началась срочная эвакуация
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»