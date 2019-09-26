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Лавров представил российскую "формулу Штайнмайера" и выдвинул Украине условия
Глава МИД России Лавров озвучил "формулу Штайнмайера" в российском варианте.
Он открыто поддержал выборы на Донбассе согласно украинской Конституции. Об этом он рассказал росСМИ, передает Диалог.UA.
Ранее Пристайко пояснил, почему в Минске не подписали "формулу Штайнмайера" и когда будет подписание документа. Лавров вновь упрекнул Украину в том, что она пытается изменить ранее достигнутые договоренности и обвинил Порошенко во лжи.
При этом, по его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко "перевирает" достигнутые в "нормандском формате" договоренности, утверждая, что согласованной "формулы Штайнмайера" не существует. Лавров заявил: "Это полное искажение "формулы Штайнмайера". Напомню, что Минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе.
Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено".
При этом в украинском МИДе ни разу не говорили о том, что "Л/ДНР" будут принимать какое-либо участие в выполнении "формулы Штайнмайера". Ранее российские издания начали активно публиковать российскую версию "формулы Штайнмайера", которую предлагают принять Украине.
В ней не было никакого упоминания о том, что необходимо подтверждение со стороны псевдореспублик на Донбассе. Ранее глава МИД Лавров сделал намек Зеленскому по переговорам с Путиным по Донбассу. Также он напомнил о важности президента Украины в ходе обмена пленными.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, мир, Лавров, нормандская четверка
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