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МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара
Кредит МВФ не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября
Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее работы в стране. Об этом сообщает «Украинские новости» со ссылкой на украинское представительство фонда.
«Сегодня заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра», — сообщили в украинском представительстве МВФ.
Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.
Данная ситуация вряд ли отразится на курсе гривны к доллару. Как ранее сообщил аналитик Максим Пархоменко, только формирование новой программы с МВФ и ее утверждение способно помочь правительству Украины удерживать хорошее состояние экономики и лицо перед международными инвесторами.
Как сообщалось ранее, миссия МВФ прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.
«Но и даже само решение МВФ приведет реальные деньги в нашу экономику крайне нескоро», — добавил он.
«А сейчас гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают наши ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне», — заявил аналитик Альпари.
В свою очередь, в Национальном банке Украины заявили, что следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ на сумму 5-10 млрд долларов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, доллар, кредит, МВФ
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