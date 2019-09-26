Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Закарпатье проводят масштабные обыски

26.09.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Закарпатье проводят масштабные обыски

Правозащитник Роман Келемен описал тревожную обстановку на Закарпатье. Там проводятся масштабные обыски, при участии "600 спецназовцев на вертолетах".

Полиция переведена на усиленный режим охраны, серия обысков коснулась большого количества людей - в Ужгороде, Мукачево, Хусте. В последнем городе осадили городской совет и запускают исключительно по удостоверениям. С обысками нагрянули и к братьям Балогам, имеющим влияние в регионе. 

По словам Келемена, силовики заняты расследованием покушения на жизнь начальника управления защиты экономики Нацполиции области Андрея Иванкива, в которого выстрелили из автомата несколько раз. От областной полиции и Нацгвардии комментариев пока нет. 

Напомним, что экс-глава Нацполиции связывал нападение на Иванкива с активной деятельностью последнего по разоблачению контрабанды на западной границе.

Также Князев отмечал, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья расследовал коррупционные дела против бывшего шефа местной таможни и облавтодора.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Закарпатье, обыск, спецназ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх