На Закарпатье проводят масштабные обыски

26.09.2019 12:30

Правозащитник Роман Келемен описал тревожную обстановку на Закарпатье. Там проводятся масштабные обыски, при участии "600 спецназовцев на вертолетах".

Полиция переведена на усиленный режим охраны, серия обысков коснулась большого количества людей - в Ужгороде, Мукачево, Хусте. В последнем городе осадили городской совет и запускают исключительно по удостоверениям. С обысками нагрянули и к братьям Балогам, имеющим влияние в регионе.

По словам Келемена, силовики заняты расследованием покушения на жизнь начальника управления защиты экономики Нацполиции области Андрея Иванкива, в которого выстрелили из автомата несколько раз. От областной полиции и Нацгвардии комментариев пока нет.

Напомним, что экс-глава Нацполиции связывал нападение на Иванкива с активной деятельностью последнего по разоблачению контрабанды на западной границе.

Также Князев отмечал, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья расследовал коррупционные дела против бывшего шефа местной таможни и облавтодора.

Источник: http://kr24.com.ua