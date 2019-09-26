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Новое испытание для Украины от ПАСЕ: к чему быть готовыми
Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Так, данная информация появилась из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и ВР. Об этом передает Диалог.UA, ссылаясь на "Европейскую правду".
Как сообщается, новую делегацию Украины в ПАСЕ сформировали на прошлой неделе и сразу объявили, что она не будет участвовать в сессии. Отмечается, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.
В свою очередь, Алексей Гончаренко написал на своей странице в Facebook, если Украиной на этой неделе не будет отправлен в ПАСЕ состав новой делегации, старая делегация в 11:30 утра 30 сентября лишится своих полномочий, а новая лишится возможности приобрести. Из этого исходит, что у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ, испытание
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