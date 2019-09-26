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Пенсия на 5 лет раньше срока: что для этого требуется?
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №0972, который внес в парламент нардеп прошлого созыва Юрий Шухевич из фракции "Радикальная партия".
На то время, а именно в 2015 году депутаты поддержали его в целом, но тогдашний президент Порошенко ветировал законопроект, объясняя дефицитом бюджета. Теперь внести свои изменения решил Владимир Зеленский.
Согласно документу, женщинам, которые имеют 30-летний трудовой стаж, могут разрешить выходить на пенсию до 2022 года в 55 лет.
Раньше на пенсию женщины выходили в 55 лет, а мужчины – в 60. С 2011 года в Украине начали повышать пенсионный возраст: ежегодно он увеличивается на 6 месяцев и к 2021 году составит 60 лет. Новый законопроект по сути отменит повышение пенсионного возраста сроком на три года, что соответствует идее Зеленского про добровольный выход на пенсию в 55 лет. Правда такую возможность украинский президент хочет предоставить только женской части населения.
По мнению экспертов изменения могут негативно повлиять на экономику страны и некоторые из них наоборот предлагает повышать пенсионный возраст. Есть предложения даже сравнять возраст выхода на заслуженный отдых у женщин и мужчин.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал ситуацию.
Для людей это, конечно, положительно, но откуда мы возьмем деньги в фонд? У нас уже сейчас 157 миллиардов гривен - дефицит. На 12 пенсионеров приходится 10 работающих, налоги платит все меньше людей", - заметил он.
В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады заявляет, что и экономии денег при отклонении законопроекта не будет и считает его альтернативой пособия по безработице. Новый закон направлен на защиту тех, кто оказался неконкурентоспособным на рынке труда, или попал под сокращение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, пенсия, Верховная Рада
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