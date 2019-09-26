- США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским13:47
- В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»13:30
- Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура13:14
- Пенсия на 5 лет раньше срока: что для этого требуется?13:00
- В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий12:45
- На Закарпатье проводят масштабные обыски12:30
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС 12:16
- Боец ВСУ взял заложницу и устроил бойню: началась операция «Гром»12:04
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура
Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 сентября следующего года, сообщает replyua.net.
Руслан Рябошапка подчеркнул, что вступление в силу законопроекта номер 1032 дает законодательную базу для реформирования Генеральной прокуратуры Украины. Как объяснил генпрокурор, главной задачей реформ является введение новых стандартов работы прокуроров - они должны соответствовать ожиданиям общества, бизнес-кругов инвесторов.
Основой преобразований станет аттестация, в рамках которой будет проведена оценка профессионализма всех действующих украинских прокуроров. Те, кто будет соответствовать заданным критериям, получат возможность продолжить работу в органах прокуратуры. Рябошапка также отметил, что аттестация будет состоять из трех этапов - два экзамена и собеседование. Причем, к каждому следующему допустят лишь тех, кто прошел предыдущий этап. Завершить процесс планируют 1 сентября следующего года. Читайте также: Скандал с участием Украины позволит Трампу переизбраться еще на один срок - мнение.
Теги: Донбасс, реформа, прокуратура
- Двойная пенсия в Украине: когда и как можно получить дополнительные выплаты - все детали громкой реформы
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах
- В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти
- У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности
- Префекты в Украине: у Зеленского раскрыли детали реформы
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована21:15
- Спецоперация СБУ: Спецслужбы схватили опасного террориста «ЛНР»20:58
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Гороскоп на октябрь: открывается дорога в новую жизнь14:30
- Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме14:15
- Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"14:00
- США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским13:47
- В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»13:30
- Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура13:14
- Пенсия на 5 лет раньше срока: что для этого требуется?13:00
- В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий12:45
- На Закарпатье проводят масштабные обыски12:30
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС 12:16
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»
- Срочно: разговор Зеленского и Трампа слили в сеть, Меркель никогда не простит этих слов