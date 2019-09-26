Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура

26.09.2019 13:14

Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 сентября следующего года, сообщает replyua.net.



Руслан Рябошапка подчеркнул, что вступление в силу законопроекта номер 1032 дает законодательную базу для реформирования Генеральной прокуратуры Украины. Как объяснил генпрокурор, главной задачей реформ является введение новых стандартов работы прокуроров - они должны соответствовать ожиданиям общества, бизнес-кругов инвесторов.



Основой преобразований станет аттестация, в рамках которой будет проведена оценка профессионализма всех действующих украинских прокуроров. Те, кто будет соответствовать заданным критериям, получат возможность продолжить работу в органах прокуратуры. Рябошапка также отметил, что аттестация будет состоять из трех этапов - два экзамена и собеседование. Причем, к каждому следующему допустят лишь тех, кто прошел предыдущий этап. Завершить процесс планируют 1 сентября следующего года. Читайте также: Скандал с участием Украины позволит Трампу переизбраться еще на один срок - мнение.