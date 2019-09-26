США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским

26.09.2019 13:47

Белый дом, возможно, опубликует еще одну стенограмму разговора между Зеленским и Трампом, которая состоялась сразу после окончания президентских выборов в Украине.

Об этом СМИ сообщил сам президент США, передает Диалог.UA. Вчера, 25 сентября, администрация Белого дома пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Трамп отметил, что у него было два великолепных разговора по телефону с президентом Зеленским.

Президент подчеркнул, что при необходимости Белый дом может опубликовать и диалог от 22 апреля 2019 года, когда Трамп поздравлял главу Украины с победой на выборах. Также глава США считает, что такие идеальные разговоры не могут стать поводом для импичмента и это недопустимо.

Он заверил, что все разговоры американской стороны с президентом Зеленским были превосходными и их можно публиковать. Несмотря на мощный резонанс в Соединенных Штатах, Министерство юстиции не видит ничего криминального в телефонном разговоре Трампа и Зеленского. И вряд ли это послужит поводом для импичмента президента США.



Источник: www.dialog.ua