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Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум

26.09.2019 18:20
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Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум

Закон о рынке земли нельзя выносить в Верховную Раду, пока не будет проведен референдум по данному вопросу.

Об этом на брифинге сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Диалог.UA. В своем обращении к президенту Тимошенко заверила, что вопрос о продаже земли является наиболее важным в данное время и его нельзя решать 226 голосами.

"Батькивщина" предлагает Парламенту законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует механизмы их осуществления.

Также фракция внесет законопроект об изменениях в Земельный кодекс, по которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума. Тимошенко напомнила, что ее политсила выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластие через референдумы". Она заверила, что стоит спросить у народа, готов ли он продавать землю во время войны и отдавать прибыль со своей земли иностранцам.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, рынок, земля, референдум, Тимошенко, Зеленский
 
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