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Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ
Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.
Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной рады, которая имеется в распоряжении "Европейской правды".
Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии. Тогда в Раде отмечали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.
Однако в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации. Член делегации, народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии ЕП подтвердил, что такое письмо действительно было.
На своей странице в Facebook Гончаренко также написал, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ".
Пока неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав утрачивает полномочия 21 января следующего года. Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.
Об утверждении делегации Рада должна сообщить ПАСЕ официально. Собеседники "Европейской правды" в парламенте и МИД утверждают, что такое сообщение Украина не отправляла.
В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ
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