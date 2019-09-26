Украинцам рассказали, от каких денег лучше избавиться до октября

26.09.2019 15:03

В Украине уже в октябре перестанут принимать часть денег: Монеты номиналом одна, две и пять копеек больше не будут считаться платежным средством. На данный момент их можно сдать только в нескольких банках. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Копейки лучше обменять в Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать мелочь, больше не смогут их использовать по назначению.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Также в октябре появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

Источник: https://from-ua.com