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Украину атакуют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет сегодня

26.09.2019 10:43
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Украину атакуют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет сегодня

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +15°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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