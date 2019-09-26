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Украину атакуют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет сегодня
26.09.2019 10:43
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.
На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +21°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +15°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дождь, прогноз погоды
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