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В ЕС назвали причину «удержания» поддержки Украине
В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах. Об этом в четверг, 26 сентября, на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии, передает Европейская правда.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием в отношении Джо Байдена, как следует из стенограммы. Журналист подчеркнул, что такой шаг украинского президента был бы вмешательством в судебную систему.
"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по поводу телефонного разговора и каких-либо заявлений.
"Но да, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является беспрецедентным. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС.
Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс", - отметил представитель ЕК.
В Еврокомиссии также не стали отвечать на вопрос, будет ли требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом.
Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.
В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ЕС
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