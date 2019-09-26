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В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»

26.09.2019 13:30
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В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»

Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР».

Как отметили в «ведомстве», «начальник одного из управлений Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» незаконно перевел земли лесохозяйственного назначения в категорию земель запаса под «ведомственный контроль Госкомзема».

Позже 0,25 га указанных земель было передано физическому лицу-предпринимателю для осуществления хозяйственной деятельности в сфере добычи полезных ископаемых. В связи с этим ОРЛО был нанесен материальный ущерб на сумму более полумиллиона рублей. «Госслужащий» задержан.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, материальный ущерб, задержание, ЛНР, ОРЛО
 
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