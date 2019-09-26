В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»

26.09.2019 13:30

Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР».

Как отметили в «ведомстве», «начальник одного из управлений Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» незаконно перевел земли лесохозяйственного назначения в категорию земель запаса под «ведомственный контроль Госкомзема».

Позже 0,25 га указанных земель было передано физическому лицу-предпринимателю для осуществления хозяйственной деятельности в сфере добычи полезных ископаемых. В связи с этим ОРЛО был нанесен материальный ущерб на сумму более полумиллиона рублей. «Госслужащий» задержан.

Источник: https://donpress.com