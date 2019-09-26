Зеленский о разговоре с Лавровым: «В России хотят прекращения конфликта на Донбассе»

26.09.2019 10:10

Разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым был очень коротким, однако министр иностранных дел подчеркнул, что Россия заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе.



Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от Владимира Зеленского на брифинге в сразу после переговоров с Дональдом Трампом. «Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли», - подчеркнул президент Украины. Также он добавил, что Киев будет делать всё возможное для завершения конфликта.



По словам Зеленского, Донбасс является украинской землёй, и если Россия готова, нужно завершать эту войну и отдавать Киеву его территории и обменивать людей. Зеленский подчеркнул, что именно об этом он говорил с Лавровым. Ранее сообщалось, что во время этого разговора была затронута тема подготовки встречи в нормандском формате.