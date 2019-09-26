Зеленский сделал Путину дерзкое предложение по Донбассу: «Если вы готовы…»

26.09.2019 11:00

Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

О своей беседе с российским министром президент Украины рассказал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, Лавров поздравил его с успешным обменом пленными.

Во время встречи с украинским президентом Лавров признался, что хотел с ним познакомиться.

«Господин Лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война на Донбассе закончилась, поздравил с обменом (пленными — ред.)», — пояснил Зеленский.

В свою очередь, украинский президент призвал Россию прекратить военные действия на востоке Украины.

«Я сказал, если вы готовы — давайте закончим войну (на Донбассе — ред.). Я сказал, что хочу завершить войну», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский встретился с Лавровым в США в рамках саммита Генеральной ассамблеи ООН. Российские СМИ назвали их разговор «полностью деловым».

Сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский имел короткие переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: https://politeka.net