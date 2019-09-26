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Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС
Возвращение России в ПАСЕ и поддержка Евросоюзом строительства "Северного потока - 2" является угрозами для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время он благодарен лидерам европейских стран за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резкую критику в адрес стран Евросоюза, которую обнаружили в стенограмме телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, передает Диалог.UA. В частности, Зеленский подчеркнул, что благодарен лидерам стран Евросоюза за помощь Украине.
"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, спасибо, и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона и от других", - коротко ответил он на брифинге в Нью-Йорке.
Несмотря на большой резонанс и критику европейских партнеров Украины на подобные обвинения, Владимир Зеленский заявил, что считает справедливой критику, прозвучавшую в их адрес во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Также Зеленский подчеркнул, что разговор с Трампом был в июле на фоне неприятных новостей о возвращение России в ПАСЕ и поддержки строительства "Северного потока - 2" со стороны ЕС.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, разговор, критика, Меркель, Макрон, Зеленский
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