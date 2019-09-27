Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз

27.09.2019 14:40

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, в ночь на 27 сентября по всей стране, кроме востока, а днем — в южной части местами небольшие дожди.

"На востоке в ближайшие две ночи возможны заморозки на грунте и в воздухе. Дневная же температура в Украине будет колебаться в пределах 12—18 градусов тепла", - рассказала она в комментарии Фактам, передает Главред.

Голеня прогнозирует, что в выходные по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22—23 выше нуля: "30 сентября будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7—12 градусов тепла, днем — 15—20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23 —25 тепла".

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, конец сентября принесет похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных", — прогнозирует он.

Он говорит, что в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься, но это потепление будет сопровождаться дождями.

"Начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето", - добавил Деркач.