- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы13:20
- Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться13:00
- Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов12:42
- «Укрпочта» повысит тарифы на услуги12:23
- Воздвижение 27 сентября: что необходимо сделать каждому в этот день12:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз
В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу, в ночь на 27 сентября по всей стране, кроме востока, а днем — в южной части местами небольшие дожди.
"На востоке в ближайшие две ночи возможны заморозки на грунте и в воздухе. Дневная же температура в Украине будет колебаться в пределах 12—18 градусов тепла", - рассказала она в комментарии Фактам, передает Главред.
Голеня прогнозирует, что в выходные по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22—23 выше нуля: "30 сентября будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7—12 градусов тепла, днем — 15—20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23 —25 тепла".
Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, конец сентября принесет похолодание и дожди.
"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных", — прогнозирует он.
Он говорит, что в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься, но это потепление будет сопровождаться дождями.
"Начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето", - добавил Деркач.
Теги: Донбасс, бабье лето, прогноз погоды
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды
- Еще несколько теплых дней: синоптики обновили прогноз
- "Бабье лето будет ого-го!" Синоптик рассказала, что ждет украинцев
- В Украине зафиксирован температурный максимум за последние 88 лет: бабье лето продолжается
- Донецкие котельные переводят на дискретное регулирование
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)13:30
- Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы13:20
- Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться13:00
- Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов12:42
- «Укрпочта» повысит тарифы на услуги12:23
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС