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Бюджет заработал на «евробляхерах» в 7 раз больше запланированного
За 8 месяцев этого года в государственный бюджет поступило в 7 раз больше платежей от растаможивания "евроблях", чем ожидалось. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады, передает РБК-Украина.
Так, комитет по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.
"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г. № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств", - указано в сообщении.
Теги: Донбасс, бюджет, Верховная Рада
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