Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО

27.09.2019 14:17

На оккупированной территории боевики "ЛНР" разработали схему, позволяющую незаконно отнимать имущество у местных жителей. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает "Восточная правозащитная группа".

Сотрудники организации, негласно работающие в ОРЛО, столкнулись с жалобами местных жителей, которые обратились к ним за помощью. Суть обращений была в том, что имущество людей, проживающих в ОРДЛО, принудительно отнимается окупационными администрациями "ЛНР" и "ДНР".

Правозащитники выяснили, что схема действует согласно так называемому "закону ЛНР" "О налоговой системе" от 28.12.2015 года, а именно раздела 10-3 "Порядок выявления, учета, хранения, оценки бесхозного, конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность Луганской Народной Республики, и распоряжения им".

В статье 56.3 "закона" указывается, что "Имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозным и переходит в собственность Луганской Народной Республики по приобретательной давности, равной двум месяцам (60 календарных дней) с момента постановки его на учет в органах налогов и сборов и размещения информации в средствах массовой информации и веб-сайте Государственного комитета налогов и сборов".

В статье 57.14 "Если в течение срока приобретательной давности, установленного пунктом 56.3 статьи 56 настоящего Закона, имущество не было востребовано и владелец не установлен, Государственный комитет налогов и сборов ЛНР направляет в Совет Министров заявление о признании имущества бесхозным, к которому прилагаются копии материалов, хранящихся в деле".

В статье 57.15 указано: "Решение Совета Министров ЛНР о признании имущества бесхозным и принятии его в государственную собственность направляется в Государственный комитет налогов и сборов, Фонд государственного имущества, Министерство юстиции".

"То есть практически любое имущество граждан Украины проживающих в ОРДЛО, которые могли по каким-то причинам выехать или временно отсутствовать,их имущество может быть признано собственностью «ЛНР»", - отмечают правозащитники.

По данным "ВПГ", с начала 2019 года в ОРДЛО насчитывается более 300 случаев принудительной конфискации имущества граждан Украины.

Источник : https://tribun.com.