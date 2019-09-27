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Чем отличается блокпост от КПВВ

27.09.2019 11:42
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Чем отличается блокпост от КПВВ

В Украине действует «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», утвержденный приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра СБУ от 14.04.2017 № 222 с последними изменениями от 15.12.2017 № 1000-ог. Данный документ содержит пояснения по отличию блокпостов от контрольных пунктов въезда-выезда, действующих именно на линии разграничения.

В этом разбирались журналисты "Донецких новостей".

Так, в зоне действия КПВВ на Донбассе есть два вида блокпостов.

Первые – блокпосты «первого рубежа» или, по-народному, – «нулевые» блокпосты, которые расположены между КПП «ЛДНР» и украинскими КПВВ. Такие блокпосты осуществляют контроль во время следования из оккупированной территории:

пропуск транспортного средства на территорию блокпоста;
проверка документов и осмотр транспортного средства и груза (товара);
после принятия положительного решения по пропуску лиц, транспортного средства и груза (товара) выписывается контрольный талон на транспортное средство. Далее транспортное средство направляется через дорожный коридор на КПВВ.

Во время следования на оккупированную территорию на «нулевых» блокпостах осуществляется:

сверка данных в контрольном талоне с фактическими данными о проезжающих лицах и транспортных средствах;
отбирается контрольный талон и осуществляется пропуск к временно неконтролируемой территории.
контроль за движением запрещенных предметов и веществ;
выявление и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, и похищенных транспортных средств;
недопущение выхода запрещенных грузов (товаров) с неподконтрольной территории;
недопущение «выхода террористов и их пособников из района проведения АТО и проникновения в такой район»;
предупреждение террористического акта и других противоправных действий.

Вторые – блокпосты «второго рубежа». Они действуют со стороны подконтрольной Украине территории, в «приграничной» зоне до территории украинских КПВВ.

Во время следования к КПВВ на оккупированную территорию такие блокпосты осуществляют:

выдачу контрольного талона и пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;
осмотр транспортного средства и груза;
проверку документов;
внесение данных о лицах и транспортных средствах в электронный реестр;
в контрольном талоне специальные отметки представителей ГНСУ, ГФСУ и СБУ;
временное ограничение (запрет) движения транспорта и людей, нарушивших порядок перемещения на временно неконтролируемую территорию и передача их соответствующим компетентным органам.

«Вторые» при следовании транспорта и граждан через КПВВ из оккупированной территории:

сверяют данные в контрольном талоне с фактическими данными о лицах и транспортном средстве;
пропускают транспортное средство на территорию КПВВ;
проверяют документы;
осматривают транспортные средства и груз.

Пассажиры и обслуживающий персонал транспортных средств, въехавших на территорию блокпостов, имеют право:

присутствовать при осмотре транспортных средств, грузов (товаров) и багажа, которые им принадлежат, а также отборе образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими компетентными органами;
получать от уполномоченных должностных лиц ГПСУ и других контролирующих органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им во въезде в район проведения АТО/ООС и выезде из него.

В п. 2.10 указано, что «блокпосты работают круглосуточно». Так, если при чрезвычайных ситуациях, когда между КПВВ и БП скопились люди, то их пропустят вне зависимости от времени работы КПВВ.

Что касается КПВВ, в Порядке сразу делается акцент – «КПВВ не предназначены для пересечения государственной границы Украины».

КПВВ функционируют без выходных, круглосуточно. Контрольно-проверочные мероприятия осуществляются:
– в летний период с 6:00 до 20:00;

– в зимний – с 8:00 до 17:00;

– в осенний и весенний периоды - с 7:00 до 18 30.

В отличие от блокпостов, сотрудники КПВВ имеют право:

проверять право на разрешение лицу пересекать линию соприкосновения (в т.ч. выявлять и задерживать подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, недопускать выход террористов из района проведения АТО/ООС и пр.);
проверять наличие разрешения и изымать груз (товары) и другое имущество;
осуществлять пропуск лиц в район проведения АТО или на временно неконтролируемую территорию, в случае смерти близких родственников, членов семьи или болезни близких лиц, что подтверждается соответствующими документами (телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц; документ, подтверждающий место захоронения близких лиц).

Именно сотрудники КПВВ принимают окончательное решение о разрешении пересечения линии разграничения. Они, кроме того, что проверят документы, вносят сведения о пересечении в единую электронную базу.

Однако в зоне проведения ООС (фактически, на всей территории Донецкой и Луганской областей) могут и действуют дополнительные блокпосты. В связи с отдаленностью от линии разграничения, они, понятное дело, не могут принимать решения о выезде или въезде в ОРДЛО. Но они обладают всеми иными правами блокпоста – проверка документов и грузов, внесение данных в особую электронную базу, противодействие терроризму и так далее.

Источник : https://tribun.com.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ
 
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