Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы

27.09.2019 13:20

В эфире «UA: Українське радіо» бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что ее дом сожгли «профессионалы» за 28 секунд, передает replyua.net. «Мне известно только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью», - сообщила бывшая чиновница.



Ранее стало известно, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сожгли в ночь на 17 сентября в результате поджога. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевской области отметили, что дом выгорел практически полностью, так как очагов пожара было несколько.



Кроме того, в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли машину невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре столицы. Спустя неделю, 12 сентября, правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.