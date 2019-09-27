- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы13:20
- Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться13:00
- Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов12:42
- «Укрпочта» повысит тарифы на услуги12:23
- Воздвижение 27 сентября: что необходимо сделать каждому в этот день12:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы
В эфире «UA: Українське радіо» бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что ее дом сожгли «профессионалы» за 28 секунд, передает replyua.net. «Мне известно только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью», - сообщила бывшая чиновница.
Ранее стало известно, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сожгли в ночь на 17 сентября в результате поджога. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевской области отметили, что дом выгорел практически полностью, так как очагов пожара было несколько.
Кроме того, в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли машину невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре столицы. Спустя неделю, 12 сентября, правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Теги: Украина, дом, профессионал
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)13:30
- Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы13:20
- Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться13:00
- Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов12:42
- «Укрпочта» повысит тарифы на услуги12:23
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС