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«Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ

27.09.2019 10:00
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«Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ

Сегодня украинские средства массовой информации обнародовали новость о том, что известный олигарх Ринат Ахметов и кум президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук начали вести переговоры относительно создания единой политической силы накануне новых местных выборов в Украине. Как информирует replyua.net, об этом более детально рассказал телеграм-канал «Резидент», ссылаясь на инсайд собственного источника. 

В сообщении отмечается, что свои силы Ахметов и Медведчук объединяет под брендом «ОПЗЖ». При этом олигарх из Донецка получил 1/3 регионов, где будут сосредоточены его промышленные предприятия. А новая политсила получит мощнейшую информационную поддержку со стороны медиаресурсов Медведчука и Ахметова. 

В сообщении источника говорится: «Ринат Ахметов ведет переговоры с Виктором Медведчуком о создании единой партии к местным выборам. Уже согласовано, что это будет ОПЗЖ, а Ринат получит 1/3 регионов, где сосредоточены его промышленные предприятия. Депутаты-мажоритарщики войдут во фракцию «ОПЗЖ» в ВР, а медийные ресурсы будут обслуживать необходимую повестку. Отдельно обсуждается создание новой фракции впарламенте под «демократическим» брендом для критики власти».



Теги: Донбасс, Ахметов , Путин, Медведчук
 
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