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"ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод
27.09.2019 17:10
Оккупационная администрация решила закрыть Енакиевский металлургический завод. Об этом сообщает координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.
По данным "ИС", оккупационная администрация приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода.
Данное решение будет практически реализовавываться под видом "консервации производства".
"Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса", - сказано в сообщении.
Енакивский металлургический завод был одним из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Источник : https://tribun.com.
Теги: Донбасс, Енакиево, металлургия, завод, боевики
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