"ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод

27.09.2019 17:10

Оккупационная администрация решила закрыть Енакиевский металлургический завод. Об этом сообщает координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

По данным "ИС", оккупационная администрация приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода.

Данное решение будет практически реализовавываться под видом "консервации производства".

"Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса", - сказано в сообщении.

Енакивский металлургический завод был одним из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Источник : https://tribun.com.