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"ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод

27.09.2019 17:10
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"ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод

Оккупационная администрация решила закрыть Енакиевский металлургический завод. Об этом сообщает координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

По данным "ИС", оккупационная администрация приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода. 

Данное решение будет практически реализовавываться под видом "консервации производства". 

"Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса", - сказано в сообщении.

Енакивский металлургический завод был одним из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Источник : https://tribun.com. 



Теги: Донбасс, Енакиево, металлургия, завод, боевики
 
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