Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться

27.09.2019 13:00

Украинское правительство работает над созданием единого реестра граждан. Об этом во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам заявил 26 сентября министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать, – объединить реестры, потому что даже такая простая вещь, как реестр украинцев или реестр физических лиц – как угодно называйте, – разбросан по шести-семи базовым реестрам, и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", – сказал он.

По словам Дубилета, создание такого реестра позволит провести "электронную перепись" населения.

"Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госслужбы статистики принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд грн, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения, просто путем объединения реестров", – сказал он.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

В июле 2018 года Кабмин поручил Госстату провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.

В июне 2019 года представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорил, что в команде Зеленского ищут варианты проведения переписи населения до конца 2019 года. При этом, по словам Стефанчука, перепись можно будет провести в бумажной, а не в электронной форме.

14 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины планирует в этом году провести частичную перепись населения.