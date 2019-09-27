Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева

27.09.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева

Сегодня, 27 сентября, Международный валютный фонд покинул территорию Украины. Теперь обсуждение внутри МВФ будет проходить около нескольких недель. В конце будет вынесено решение относительно новой программы кредитования. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, передает  https://www.dialog.ua . Отмечается, что украинская сторона попросила у МВФ выделить средства для поддержания огромного количества реформ, которые планируют провести в Украине. Если программа все-таки будет, то ее продолжат на три года. Новая программа будет направлена на фискальную и денежно-кредитную политику. Однако в МВФ отметили, что программа будет возможна только при отсутствии давления на НБУ. Глава миссии Рон Ван Роден заверил, что Украина получит ответ через несколько недель.

 



Теги: Украина, Донбасс, Киев, МВФ, итоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх