МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева

27.09.2019 14:00

Сегодня, 27 сентября, Международный валютный фонд покинул территорию Украины. Теперь обсуждение внутри МВФ будет проходить около нескольких недель. В конце будет вынесено решение относительно новой программы кредитования. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, передает https://www.dialog.ua . Отмечается, что украинская сторона попросила у МВФ выделить средства для поддержания огромного количества реформ, которые планируют провести в Украине. Если программа все-таки будет, то ее продолжат на три года. Новая программа будет направлена на фискальную и денежно-кредитную политику. Однако в МВФ отметили, что программа будет возможна только при отсутствии давления на НБУ. Глава миссии Рон Ван Роден заверил, что Украина получит ответ через несколько недель.



