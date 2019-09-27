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Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска
В течение эпидемиологического сезона в Украине будет циркулировать новый штамм гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.
Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает "УНН".
"Штаммы, которые ожидаются, - это новый H3N2 - А-Канзас - и, возможно, новый штамм Н1N1 - А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше - это В-Колорадо и В- Пхукет. Последний - менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год", - отметила медик.
Она рассказала, что Брисбен наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, с хроническими заболеваниями. Именно эта категория населения будет больше страдать от осложнений в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.
Мироненко подчеркнула, что началом сезона гриппа в Северном полушарии считается 40-я неделя, которая приходится на начало октября, фактическое начало сезона придется на начало циркуляции вируса. Когда это произойдет, пока сказать нельзя, но, по словам медика, в декабре зарегистрированные случаи гриппа уже точно будут.
Источник : https://tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, штамм, медики, группа
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