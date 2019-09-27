Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе

27.09.2019 17:49

По словам Петра Пантелеева, столица готова к пуску тепла почти что на 100%.

Готовность Киева к запуску отопительного сезона составляет 97%, а по индивидуальным заявкам уже со следующей недели могут запускаться учреждения социальной сферы. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", – цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за возможный срыв отопительного сезона в столице киевлянам стоит винить депутатов Киеврады.

Источник : https://www.segodnya.ua