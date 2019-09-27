Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе

27.09.2019 17:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе

По словам Петра Пантелеева, столица готова к пуску тепла почти что на 100%.

Готовность Киева к запуску отопительного сезона составляет 97%, а по индивидуальным заявкам уже со следующей недели могут запускаться учреждения социальной сферы. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", – цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за возможный срыв отопительного сезона в столице киевлянам стоит винить депутатов Киеврады.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: школа, отопление, неделя, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх