- В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"16:04
- Россия заплатит Украине за Крым, Донбасс и 5 лет стагнации. Но при одном условии15:54
- У Зеленского рассказали о блокировке ж/д сообщения с Россией 15:20
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- Гонтарева: Мой дом за 28 секунд сожгли профессионалы13:20
- Кабмин взялся за создание единого реестра украинцев: к чему готовиться13:00
Россия заплатит Украине за Крым, Донбасс и 5 лет стагнации. Но при одном условии
Российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов оценил шансы Украины добиться от России компенсации ущерба за Крым, Донбасс и пять лет стагнации из-за войны.
"При нынешней власти в России, конечно же, это невозможно. А в будущем все будет зависеть от того, какое правительство окажется во главе России", – пояснил он во время чата на Главреде.
Однако если нынешние украинские власти заключат соглашения с нынешними российскими властями, тогда у любого, даже самого либерального, самого демократического и самого прозападного российского правительства не останется юридических оснований для того, чтобы пересмотреть заключенные соглашения, восстановить международно признанную украинско-российскую границу и выплатить компенсацию, предупредил эксперт.
"Поэтому в данном случае, как бы странно это ни показалось, но мяч на стороне поля украинской власти. Именно от нее зависит, будет ли существовать перспектива выплаты Россией Украине компенсации в будущем, или же эта перспектива будет уничтожена сегодня", – резюмировал Илларионов.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
- "На Донбассе воюют профессиональные военные из РФ", - известный российский путешественник (ВИДЕО)
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Визы с Россией ничего не решат – МИД Украины
- Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"16:04
- Россия заплатит Украине за Крым, Донбасс и 5 лет стагнации. Но при одном условии15:54
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
- У Зеленского рассказали о блокировке ж/д сообщения с Россией 15:20
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Бабье лето, попытка №2: украинские синоптики дали интересный прогноз14:40
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- МВФ покидает Украину: неутешительные итоги для Киева 14:00
- Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление13:42
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС