Скоро в Украине отметят профессиональный праздник учителей

27.09.2019 19:03

День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник приходится на 6 октября, однако школьники чаще всего поздравляют учителей в пятницу, предшествующую первому воскресенью. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «Сегодня».



В республиках СССР день учителя отмечался уже с 1965 года. Официальный праздникВсемирный день учителя появился в 1994 году, он был введен ЮНЕСКО и приходится на 5 октября. Он входит в систему всемирных и международных дней ООН. Сейчас ежегодно 5 октября празднуют день учителя в России, Азербайджане, Кыргызстане, Армении. В то время как в Белоруссии, Казахстане, Латвии день учителя празднуют тогда же, когда и в Украине. В других странах приняты иные даты праздника учителей, но большинство из них приходятся на осень.



А вы не забыли поздравить своих учителей? Человеку, который обучает детей изо дня в день, будут приятны и внимание, и искренние добрые слова школьников. Но в то же время ничто не заменит учителю благодарности учеников, которые уже выпустились во взрослую жизнь. Найдите возможность поздравить тех, кто учил вас годы назад, и научите этому своих детей.