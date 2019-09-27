Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми

27.09.2019 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми

Стало известно о том, что 26 сентября, в Киевское области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще несколько были травмированы. Так, смертельная авария произошла в Броварах. Сотрудник полиции охраны въехал в остановку. Из-за происшествия женщина получила серьезные травмы, что послужило причиной смерти. Также еще двое граждан были травмированы. Информацию передает  https://www.dialog.ua , ссылаясь на пресс-центр Национальной полиции. Следуя предварительным данным, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, в результате чего вылетел с дороги. Как сообщается, водитель находился за рулем машины марки Opel на еврономерах.

 



Теги: Донбасс, Бровары, ДТП, полицейский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх