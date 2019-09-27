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Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми
27.09.2019 08:20
Стало известно о том, что 26 сентября, в Киевское области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще несколько были травмированы. Так, смертельная авария произошла в Броварах. Сотрудник полиции охраны въехал в остановку. Из-за происшествия женщина получила серьезные травмы, что послужило причиной смерти. Также еще двое граждан были травмированы. Информацию передает https://www.dialog.ua , ссылаясь на пресс-центр Национальной полиции. Следуя предварительным данным, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, в результате чего вылетел с дороги. Как сообщается, водитель находился за рулем машины марки Opel на еврономерах.
Теги: Донбасс, Бровары, ДТП, полицейский
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