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США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией – Помпео
США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео.
"Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами. Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь ему (Зеленскому. — Ред.) добиться этого", — сказал Помпео в ответ на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчиненных в Госдепартаменте не было никаких "ненадлежащих действий" в свете июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации Дональда Трампа с украинским коллегой.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, коррупция, Зеленский
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