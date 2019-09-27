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У Зеленского рассказали о блокировке ж/д сообщения с Россией
Железнодорожное сообщение с Россией в виде пассажироперевозок не пользуется спросом у украинцев, в основном ж/д сообщения с РФ используются для торговли. По этой причине блокировать такие пути связи в Министерстве инфраструктуры не планируют. Об этом "Экономической правде" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://www.dialog.ua/.
Так, Криклий заверил, что железнодорожное сообщение с Россией очень просто заблокировать, однако это принесет некоторые финансовые потери Украине и поддержит экономику других стран. По его словам, за 8 месяцев 2019 года из России перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, их оплата составляла 3,5 млрд гривен. Он считает, такой удар по бюджету станет значительным. Относительно пассажиропотока он подчеркнул, что люди редко едут в РФ, однако это происходит и ему не хотелось бы создавать затруднительных условий для своих сограждан. Криклий уверяет, из-за отмены авиасообщения с Россией украинцы не перестали туда летать, они теперь делают это через Беларусь, что весьма дороже. Также он заявил, пока о восстановлении авиасообщения говорить нельзя, так как это будет сигналом для Запада о том, что отношения налаживаются, однако это не является правдой. Кроме того, он опасается повторений трагедии, подобной МН17.
Теги: Россия, блокировка, сообщение, Зеленский
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