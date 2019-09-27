Последние новости раздела
- В Житомирской области чиновник, требуя взятку, отключил газ на целой улице11:18
- В Украине готовят создание военной полиции - что известно 11:00
- В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода10:19
- «Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ10:00
- С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности09:40
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми 08:20
- Запасы газа Украины впервые за 10 лет достигли 20,1 млрд кубометров07:20
- США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией – Помпео07:00
В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода
27.09.2019 10:19
В ближайшие дни жителей Донбасса ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Такая информация размещена на сайте Укргидрометцентра.
Так 27 сентября, в Донецкой области будет малооблачно, днем столбики термометров покажут +16 … + 18 °С, а ночью + 5 … + 7 °С. В Луганской области дневная температура будет такой же, а ночью +3…+5 °С. Осадков в течение суток не прогнозируют, скорость ветра — юго-восточный, 5−10 м/с.
28 сентября синоптики обещают такой же теплый и солнечный день, а ночью будет немного теплее — +7…+9 °С на Донетчине и +6…+8 °С на Луганщине. Осадков также не обещают. Ветер изменит направление на северо-западное, 5−10 м/с.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, температура, погода
Читайте также:
- "Русская весна" похоронена, повторить ее в Украине могут только одним методом
- Мининформ уже составляет список сайтов, угрожающих нацинтересам страны
- В глазах безнадега: Скрипка рассказал о встрече с жителями ОРДЛО
- Боровик прокоментував чутки про позбавлення його громадянства
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»
- Киев готовится к приезду генсека ООН
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- В Северной Корее представили "инновационный" смартфон11:30
- В Житомирской области чиновник, требуя взятку, отключил газ на целой улице11:18
- В Украине готовят создание военной полиции - что известно 11:00
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)10:30
- В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода10:19
- «Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ10:00
- С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности09:40
- Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве09:30
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС