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В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода

27.09.2019 10:19
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В ближайшие дни жителей Донбасса ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Такая информация размещена на сайте Укргидрометцентра.

Так 27 сентября, в Донецкой области будет малооблачно, днем столбики термометров покажут +16 … + 18 °С, а ночью + 5 … + 7 °С. В Луганской области дневная температура будет такой же, а ночью +3…+5 °С. Осадков в течение суток не прогнозируют, скорость ветра — юго-восточный, 5−10 м/с.

28 сентября синоптики обещают такой же теплый и солнечный день, а ночью будет немного теплее — +7…+9 °С на Донетчине и +6…+8 °С на Луганщине. Осадков также не обещают. Ветер изменит направление на северо-западное, 5−10 м/с.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, температура, погода
 
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