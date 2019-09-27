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В Киевской области спасли из запертой квартиры трехлетнюю девочку
27.09.2019 20:02
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области освободили из закрытой квартиры трехлетнюю девочку. ЧП произошло в Славутиче. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
"27 сентября в 9:44 в оперативно-диспетчерскую службу г. Славутич поступило сообщение, что в Московском квартале на пятом этаже девятиэтажного дома осталась запертой трехлетняя девочка", – говорится в сообщении.
С помощью автолестницы спасатели поднялись в окно пятого этажа и провели деблокацию балконных дверей квартиры.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, квартира, Киевская область
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