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В Киевской области спасли из запертой квартиры трехлетнюю девочку

27.09.2019 20:02
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В Киевской области спасли из запертой квартиры трехлетнюю девочку

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области освободили из закрытой квартиры трехлетнюю девочку. ЧП произошло в Славутиче. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"27 сентября в 9:44 в оперативно-диспетчерскую службу г. Славутич поступило сообщение, что в Московском квартале на пятом этаже девятиэтажного дома осталась запертой трехлетняя девочка", – говорится в сообщении.

С помощью автолестницы спасатели поднялись в окно пятого этажа и провели деблокацию балконных дверей квартиры.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, квартира, Киевская область
 
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