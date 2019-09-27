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В Житомирской области чиновник, требуя взятку, отключил газ на целой улице

27.09.2019 11:18
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В Житомирской области чиновник, требуя взятку, отключил газ на целой улице

В Житомирской области разоблачили главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и отключил от поставок газа целую улицу в городе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовики не установили, инженер оценил закрытия вопроса в 12 тысяч гривен. А для устрашения мужчины чиновник на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждения газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

Мужчину задержали на рабочем месте во время получения всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали в СБУ.

 Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: газ, Житомирская область, улица
 
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