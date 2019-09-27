Воздвижение 27 сентября: что необходимо сделать каждому в этот день

27.09.2019 12:00

Ежегодно, 27 сентября православная церковь отмечает большой праздник Воздвижение. В этот день на праздничных службах вспоминаются события обретения Креста Господня. Накануне праздника, 26 сентября, в церквях проходит всенощное бдение. В конце службы священник в праздничной одежде выносит Крест.

Воздвижение является одним из 12 главных православных праздников. Верующие в этот день идут в храмы и церкви и возносят свои молитвы Высшим Силам.

Очень важно в этот день помолиться и попросить у Всевышнего поддержки, укрепления веры, и здоровья.

В этот день также следует придерживаться строгого поста. Позволяется употреблять в пищу лишь еду с растительными жирами. Мясо, рыба, яйца, молочные продукты под строгим запретом.

Также священнослужители настоятельно рекомендуют отложить работу по дому и рукоделие на другой день.

Нельзя также начинать в этот день новое дело. Если это сделать, то оно не увенчается успехом и вас ждет провал.

В народе также существует поверье, что в этот день нельзя ходить в лес, ведь можно наткнутся на нечистую силу. Церковь никак не подтверждает этого суеверия. Однако следует помнить, что в этот день все змеи и ящерицы сползаются в своё кубло на зимовку. Пресмыкающиеся в этот момент очень агрессивны. Поэтому поход в лес все же лучше перенести на другой день, чтобы не нарваться на неприятности.

Если вы хотите привлечь в жизнь благополучие и финансы, то будьте добры в этот день. Сделайте подаяние и помогите нуждающимся.

Источник : https://from-ua.com