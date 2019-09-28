Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель

28.09.2019 19:24

На брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что Германия не поменяет своего отношения к Киеву, даже после обсуждения президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским политики канцлера Ангелы Меркель относительно финансовой помощи Украине, сообщает Зеркало недели.

В правительстве Германии также отказались комментировать разговор двух президентов. "Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", — заявил официальный представитель правительства.

По его словам, Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение реформ.

Представитель МИД Германии Райнар Бреуль, в свою очередь, напомнил, что по данным Организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим финансовым донором Украины после США и ЕС.

"Мы и далее будем участвовать в помощи для Украины", — заверил дипломат.

Как сообщалось, за период с начала конфликта на Востоке Украины по настоящее время Германия предоставила Киеву финансирование (как в виде кредитов, которые подлежат возврату, так и безвозвратной помощи) общим размером почти 1,4 миллиарда евро.

25 сентября Белый дом опубликовал меморандум разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Президент Украины говорил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель делают не так много, как могли бы, для помощи в борьбе против агрессии РФ и усилении санкций. По его мнению, США делают больше Евросоюза, особенно в вопросе санкций.