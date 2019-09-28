Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мощный взрыв на заводе в Сумах: много пострадавших. ВИДЕО

28.09.2019 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мощный взрыв на заводе в Сумах: много пострадавших. ВИДЕО

В Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.
По предварительной информации, пострадали 10 человек. Огонь ликвидировали в 11:55, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, взрыв прогремел в 10:51 утра. "Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11: 17 пожар локализовали", – отметили в ГосЧС.
"Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы 8 человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации", – заявила начальница отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет from-ua.
Всего на месте происшествия ЧП работали 26 спасателей и 4 единицы техники ГосЧС.
Отметим, компания "Гуала Кложерс Украина" специализируется на производстве упаковки, изделий из пластмассы и металла, обработке металла и полиграфических услугах.



Теги: Донбасс, Сумы, взрыв, завод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх