Мощный взрыв на заводе в Сумах: много пострадавших. ВИДЕО

28.09.2019 15:02

В Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.

По предварительной информации, пострадали 10 человек. Огонь ликвидировали в 11:55, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, взрыв прогремел в 10:51 утра. "Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11: 17 пожар локализовали", – отметили в ГосЧС.

"Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы 8 человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации", – заявила начальница отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет from-ua.

Всего на месте происшествия ЧП работали 26 спасателей и 4 единицы техники ГосЧС.

Отметим, компания "Гуала Кложерс Украина" специализируется на производстве упаковки, изделий из пластмассы и металла, обработке металла и полиграфических услугах.