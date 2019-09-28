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Мощный взрыв на заводе в Сумах: много пострадавших. ВИДЕО
В Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.
По предварительной информации, пострадали 10 человек. Огонь ликвидировали в 11:55, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, взрыв прогремел в 10:51 утра. "Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11: 17 пожар локализовали", – отметили в ГосЧС.
"Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы 8 человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации", – заявила начальница отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет from-ua.
Всего на месте происшествия ЧП работали 26 спасателей и 4 единицы техники ГосЧС.
Отметим, компания "Гуала Кложерс Украина" специализируется на производстве упаковки, изделий из пластмассы и металла, обработке металла и полиграфических услугах.
Теги: Донбасс, Сумы, взрыв, завод
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