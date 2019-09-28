Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Олег Винник попал в базу «Миротворца»

28.09.2019 12:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Олег Винник попал в базу «Миротворца»

Популярный украинский певец Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец».из-за участия в российском проекте #всеммир. Об этом свидетельствует информация на сайте центра, пишет ДонПресс.
Винник снялся в проекте «#ВсемМир» с участием российских звезд, которые поддержали политику Кремля в отношении Украины и аннексию Крыма.
«Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник», — сказано в досье.
В центре «Миротворец» просят правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.



Теги: Донбасс, сайт "Миротворец", Олег Винник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх