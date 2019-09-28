Олег Винник попал в базу «Миротворца»

28.09.2019 12:18

Популярный украинский певец Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец».из-за участия в российском проекте #всеммир. Об этом свидетельствует информация на сайте центра, пишет ДонПресс.

Винник снялся в проекте «#ВсемМир» с участием российских звезд, которые поддержали политику Кремля в отношении Украины и аннексию Крыма.

«Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник», — сказано в досье.

В центре «Миротворец» просят правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.