Публикация подобной стенограммы переговоров Порошенко с Обамой была бы еще интереснее - Фесенко

28.09.2019 13:23

Владимир Фесенко отметил, общаясь с журналистами, что публикация стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала первым случаем обнародования содержания беседы такого уровня. При этом политолог добавил, что стенограмма переговоров Петра Порошенко и Барака Обамы была бы еще более интересной, сообщает replyua.net.

Владимир Фесенко соглашается с тем, что обнародование Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины стала неожиданностью для Владимира Зеленского. Для него это будет хорошим уроком на будущее, весьма поучительным. Впрочем, по мнению политолога, это вообще первый случай публикации содержания телефонного разговора такого уровня.

При этом Фесенко отметил, что стенограмма переговоров Петра Порошенко и Барака Обамы была бы еще более интересной. Также он подчеркнул, что пятый президент Украины ни разу не разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, тогда как Зеленскому нынешний хозяин Белого дома звонил уже дважды.