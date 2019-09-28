- Публикация подобной стенограммы переговоров Порошенко с Обамой была бы еще интереснее - Фесенко13:23
- Дожди, туманы, солнце – в одном флаконе: прогноз погоды на выходные 12:58
- "Прозревший" поклонник России: "Крым заливают бетоном - будущего нет"12:34
- Олег Винник попал в базу «Миротворца»12:18
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- В Україні пройде наймасовіший урок доброти, присвяченій Всесвітньому дню захисту тварин08:51
- Курс валют на 30 сентября: гривна выросла до нового рекорда22:20
- Бюджет заработал на «евробляхерах» в 7 раз больше запланированного22:00
- Данилюк уходит из-за разногласий с Богданом и Коломойским21:38
- В ЕС рассказали, сколько сделали для сектора безопасности Украины21:20
Публикация подобной стенограммы переговоров Порошенко с Обамой была бы еще интереснее - Фесенко
Владимир Фесенко отметил, общаясь с журналистами, что публикация стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала первым случаем обнародования содержания беседы такого уровня. При этом политолог добавил, что стенограмма переговоров Петра Порошенко и Барака Обамы была бы еще более интересной, сообщает replyua.net.
Владимир Фесенко соглашается с тем, что обнародование Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины стала неожиданностью для Владимира Зеленского. Для него это будет хорошим уроком на будущее, весьма поучительным. Впрочем, по мнению политолога, это вообще первый случай публикации содержания телефонного разговора такого уровня.
При этом Фесенко отметил, что стенограмма переговоров Петра Порошенко и Барака Обамы была бы еще более интересной. Также он подчеркнул, что пятый президент Украины ни разу не разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, тогда как Зеленскому нынешний хозяин Белого дома звонил уже дважды.
Теги: Донбасс, разговор, Дональд Трамп, Зеленский
- Трамп назвал «продуктивным» разговор с Путиным
- О чем Трамп просил Зеленского во время разговора по телефону: текст рассекречен
- Исторический разговор с Трампом: Зеленский получил интересное предложение, всплыли новые подробности
- Клинтон сделала срочное заявление, обвинив Трампа в предательстве
- «Новый Генпрокурор будет 100% моим человеком, моей кандидатурой, которую поддержит Верховная Рада», - Зеленский в разговоре с Трампом
- США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Улицы и дома – в воде: Лисичанск затапливают нечистоты. ВИДЕО10:12
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин09:32
- «Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции08:11
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"07:52
- Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"07:30
- «В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО19:25
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Публикация подобной стенограммы переговоров Порошенко с Обамой была бы еще интереснее - Фесенко13:23
- Дожди, туманы, солнце – в одном флаконе: прогноз погоды на выходные 12:58
- "Прозревший" поклонник России: "Крым заливают бетоном - будущего нет"12:34
- Олег Винник попал в базу «Миротворца»12:18
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Улицы и дома – в воде: Лисичанск затапливают нечистоты. ВИДЕО10:12
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»