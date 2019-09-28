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Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу
Вскоре президент РФ Владимир посетит Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Там решится судьба грядущей встречи в "нормандском формате".
С инсайдом о визите Путина в Париж выступил известный канал в Telegram "Резидент" со ссылкой на информированные источники, передает Диалог.UA.
В субботу, 28 сентября, Кремль официально подтвердил поездку Путина в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Жаком Шираком. Состоится мероприятие уже завтра, 29 сентября. "Наш источник оказался верным, Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Париж, и тот согласился приехать, о чем мы писали еще вчера", - рассказал "Резидент". По данным ресурса, в ходе этого визита ключевой темой станет Донбасс. "Украинская сторона торопится подготовить правки в Минские соглашения, которые устроят Москву", - поделился информацией канал. По его данным, Киев надеется, что Москва наконец перестанет блокировать встречу "Нормандской четверки" на уровне президентов. Ожидается, что дата переговоров будет объявлена уже на следующей неделе.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Франция, переговоры, нормандская четверка, Макрон, Минские соглашения
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