У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»

28.09.2019 20:08

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отставку спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Об Косачева написал в личном профиле в Facebook, передает donpress.

По его словам, Курт Волкер подал в отставку поскольку его миссия оказалась провальной — принесла нулевой результат.

«Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее — он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной. Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить на Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать» — написал Косачев.

Российский политик считает, что Волкер всегда верил в Штаты, а не в украинское государств и это сделало его миссию относительно Украины невозможной

«И в этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми (всеми!) заинтересованными сторонами». — заключил политик.